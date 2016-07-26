港區國安法｜反駁美國警告 李家超：國家安全才是保障營商關鍵

美國政府於當地時間昨日先後對美企發出營商警告，以及宣布制裁七名中聯辦副主任。政務司長李家超今日發表聲明，反駁美方假借保護人權為藉口，肆意利用所謂「制裁」及所謂「商業警告」等堆砌舉措，對中國及香港特區進行抹黑及惡意攻擊，完全不符本港社會及營商環境已回復穩定的事實。李家超強調，國家安全才是保障香港營商環境的關鍵。

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聲明提及，《國安法》有助維持有利的營商和投資環境，批評美方對本港營商環境的無理指控及炒作純屬無事生非，危言聳聽，並稱美國只會再次毀壞自身公信力，最終自食其果。聲明又指，美方的霸凌行徑一再顯示，港府採取果斷措施維護國家安全極其必要及適切。

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將「偽擁護」者拒諸門外

另外，李家超今早撰寫網誌，談及候選人資格審查委員會的工作。他指，未來三場選舉將對「一國兩制」貫徹實施、「愛國者治港」全面落實至關重要，重申自己和資審會全體成員，會確保完善選舉制度準確落實，將「偽擁護」、「偽效忠」的人拒於管治架構門外。

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