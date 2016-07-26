港區國安法｜唐英傑中史差未必理解「光時」含意 劉智鵬：假設所有人均知其意

首宗《國安法》案件審訊踏入第七日，被告唐英傑涉於去年七一，在灣仔駕駛插有「光時」中英標語旗幟的電單車衝越三道警方防線。辯方繼續盤問嶺南大學歷史系教授劉智鵬，辯方提及，被告唐英傑中文及中史不好，未必能充分理解「光時」的歷史含意；劉智鵬則反駁，即使不清楚字詞的發展歷程，都會知道其約定俗成的意思和用法，又謂所有出席「光時」口號創始人梁天琦競選活動的群眾，都能明白該八字的意思和用法。

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劉智鵬：不清楚「光復」元朗意思

辯方於庭上提及劉智鵬曾出席前年7月27日「光復元朗」遊行，劉則稱當日只是陪同嶺大校長和副校長到朗屏站「關心學生」；被問到「光復元朗」是否指將元朗分離出去，劉重申當日自己並非出席集會，亦不是主辦方，不清楚「光復」的確實意思。

即使非歷史學家亦清楚「光時」意思

劉智鵬於報告提及，梁天琦在港接受教育至大學，故必然知道口號的歷史含意，辯方盤問劉智鵬時指，被告唐英傑中史成績不及格，中文亦是不及格或僅僅及格，未必能如梁天琦般清楚口號的歷史含意；劉智鵬反指，字詞有約定俗成的用法，即使並非如歷史學家般清楚字詞的發展歷程，都會知道其約定俗成的意思和用法。他又指，所有參與梁天琦競選活動的群眾，都能明白該八字的意思和用法。

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辯方再問劉智鵬，梁天琦對「光時」的看法，是否可能不是被告的看法，劉表示同意；再問劉是否所有叫口號的人均對「光時」看法一樣，劉強調，如果沒有其他證據和條件考慮，基於字詞約定俗成的用法和意思，認為所有人都有相同理解。

化驗師證唐英傑曾煞車

政府化驗師曾卓南作證時表示，自己負責透過閉路電視及行車記錄器片段，推斷被告在案發當日駕駛涉案電單車的車速。他指，曾從片段中看到煞車指示燈亮起，推斷被告曾在撞倒警員前煞車，而按他的經驗分析，一般來說司機緊急煞車是因為認為危機有可能發生。

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首宗國安法案件審訊報道

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