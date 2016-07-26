港區國安法｜唐英傑案第六日審訊 嶺大劉智鵬：「光時」口號與港獨有直接關係

首宗《國安法》案件審訊踏入第六日，被告唐英傑涉於去年七一，在灣仔駕駛插有「光時」中英標語旗幟的電單車衝越三道警方防線。控方繼續傳召嶺南大學歷史系教授劉智鵬解釋「光時」口號的意思，並於庭上播放「光時」口號始創者梁天琦的發言片段，以及反修例示威現場片段。劉智鵬指，反修例的片段中顯示「光時」口號往往伴隨「香港獨立」等口號和一系列破壞社會跌序的活動，認為「光時」口號與港獨有直接關係。

相關新聞：港區國安法｜鄭若驊：如與本地法律規定不一致 將以國安法為依歸

控方於庭上播放梁天琦2016年造勢大會的片段，劉智鵬指，梁天琦認同「以勇武抗爭」、「打倒港共政權」等理念，同時反映「光時」口號的理念及「本民前」的政黨理念。

革命指「推翻政權，取而代之」

控方之後於庭上播放反修例示威的片段，顯示示威者曾高叫「光時」、「香港獨立」及「天滅中共」等口號，可理解為示威者挑戰中國對香港管理的權威，甚至不接受中國對香港的管治。劉智鵬又指，「革命」只有一個意思，便是「推翻政權，取而代之」，近代主要用於政治方面，而其次用於突破性發展，例如工業革命、科學革命等。

2015年光復上水視內地客為不同族群

控方亦在庭上播放2015年反水貨客「光復行動」的影片，顯示示威者高叫「光復香港，還我奶粉」等口號，劉認為整個光復行為針對內地遊客，把內地遊客看成與香港人不一樣的族群，甚或是外國人，並夾雜對中國的攻擊。

相關新聞：港區國安法｜鄭雁雄：維護國安無關政治中立

辯方之後盤問劉智鵬「光時」八字的意思，劉認為是「解放」或「攞番」香港，並「改變時代」，又謂梁天琦在2016年補選時，賦予該口號穩定的意思及用法，進一步肯定其用法與歷史用法一致。

--------------------

審訊報道

首日審訊報道：被控3罪 首宗國安法案件高院開審 被告唐英傑否認全部控罪

第二日審訊報道：國安法首案 曾向唐英傑射胡椒球彈 警作供同意被告避開警員

第三日審訊報道：港區國安法｜警供稱原冀攔截唐英傑 詎料突加速遂舉盾惟鬆手「彈開咗」

第四日審訊報道：港區國安法｜涉被撞倒警員否認作「人肉盾牌」擋車

第五日審訊報道：港區國安法｜唐英傑案召劉智鵬解釋「光時」 意指從當權者手中奪回香港