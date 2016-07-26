港區國安法｜唐英傑銀包「光時」貼紙疑遺失 官押後至明早再訊

首宗《國安法》案件審訊踏入第八日，被告唐英傑涉於去年七一，在灣仔駕駛插有「光時」中英標語旗幟的電單車衝越三道警方防線。控方提出，唐英傑被捕時銀包存有涉「光時」的貼紙或卡片，但雙方休庭時檢視被告財物卻沒有發現有關物品，辯方之後質疑控方是否暗示當中涉不當行為，如被告暗中收起有關物品。法官最終決定押後案件至明日再訊，以待控辯雙方商議。

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控方今早傳召偵緝警員趙梓銘作供，控方指，案發後被告四肢被綁時，曾有警員在被告身上搜出手機及銀包，其後將銀包發還被告。控方隨後於庭上播放當日警方拍攝的片段，顯示警員在被告身上搜出手機及銀包後，嘗試尋找被告的身分證，被綁的唐英傑則指示警員揭開銀包中「光時」標語下面。辯方隨即要求檢視證物，但未有在銀包中發現寫有相關標語的物品。趙梓銘則表示，當日自己只負責拍攝經過，沒有看過、接觸或檢走被告銀包。

警員：不記得搜身過程及對話內容

控方之後傳召案發當日負責為被告搜身的警員蘇兆榮作供，蘇指，當日搜出防毒面具、急救包、生理鹽水等，以及從被告銀包中取出身分證，對其他事情都不記得，包括搜身過程及與被告的對話內容。

質疑控方暗示被告律師藏起貼紙

辯方指，被告於案發當日至去年7月6日被法庭下令還押期間，被送往醫院治理及被警方密切監視，雙手一直被手銬反鎖在身後，沒有接觸過相關銀包，唯獨一次警方在他和被告的律師代表面前，從銀包中取走駕駛執照。辯方質疑，控方是否暗示被告的代表律師有任何不當行為，例如暗中藏起該款「光時」的貼紙或卡片。法官則解釋不是，並將案件押後至明早再續，以待控辯雙方商議。



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