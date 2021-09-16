港區國安法｜壹傳媒資產被凍結 黎智英入稟申請行使股分投票權被拒

保安局早前根據《國安法》第43條《實施細則》附表三，凍結壹傳媒創辦人黎智英持有的壹傳媒股分，以及《蘋果日報》3間公司共約1,800萬元資產。在囚的黎智英早前入稟高等法院，要求法庭批准他行使壹傳媒股票的投票權，以便日後處理壹傳媒清盤及新董事任命的事宜。法官陳健強今日頒下判詞，裁定《實施細則》中禁止「處理」(deal with)涉案財產的意思包括凍結黎智英的股分投票權，並將案件聆訊無限期擱置，若黎智英需要行使投票權將公司清盤時，可再提出申請。

保安局：有條件危害國安

原告黎智英的代表律師表示，《蘋果日報》已停刊，黎智英不可能透過投票權為害國家安全。保安局則反駁，一旦黎智英獲准行使投票權，可以委任他人接管壹傳媒、進行政治宣傳或利用資金資助非法活動，甚至將壹傳媒轉移至海外，認為有條件進行危害國家安全的行為。

黎智英涉多宗反修例案件，共被判囚20個月，並涉及違反《國安法》案件，目前仍在審訊過程。