港區國安法｜支聯會拒向警方交資料 林鄭：不能自稱公民社會組織

特首林鄭月娥在行會前，被問到支聯會表示不會按警方要求提交資料，當中警方是否可以無任何理據下，要求對方提交資料。林鄭月娥指，《港區國安法》生效後，必定有法必用，警方國安處是按《港區國安法》要求有關組織提交資料，最終有無違法，所有證據都會在法庭呈現，重申警方是依法辦事，任何人如果公開宣稱不會依法行事，都不可自稱為公民社會組織。

林鄭月娥又指，有人認為身為公民社會一員，就不必守法的觀念完全錯誤，指有法律界人士鼓吹錯誤觀念，誤導青年違法，強調公民社會要有依法精神，不能再鼓吹違法達義等觀念。

警方國安處日前指支聯會是外國代理人，要求提供組織資料；支聯會否認是外國代理人，批評警方濫權，下午將會到警察總部遞信。

指橫琴粵澳合作供港經濟更大動力

對於國務院公布《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》，林鄭月娥稱，前海深港合作區擴大7倍後，面積相當於個半港島，相信發展將令香港的腹地更大，亦為香港經濟提供更大動力，特區政府必定會積極、主動、進取參與，至於港珠澳大橋拉近香港和橫琴的距離，而香港和珠海機場亦將會進入全面合作階段，相信橫琴發展亦能為香港帶來很多機遇，希望香港專業人士和青年也多了解。

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