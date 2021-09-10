港區國安法｜支聯會3人涉煽動顛覆政權 鄒幸彤保釋被拒下月再訊

支聯會主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤，以及支聯會被控告「煽動他人顛覆政權」；鄒幸彤、常委梁錦威、徐漢光、鄧岳君和陳多偉，被控「沒有遵從通知規定提供資料」，違反《港區國安法》第43條《實施細則》，今日(10日)在西九龍裁判法院提堂。

在煽動顛覆案，鄒幸彤申請保釋被拒，將於下周三(15日)再申請保釋。案件押後至10月28日再訊，期間3名被告須還柙。

支聯會及3名正副主席涉違煽動顛覆國家政權

兩宗案件均由《國安法》指定法官、署理總裁判官羅德泉主理。法庭先處理煽動顛覆案，3名被告於庭上均表示明白控罪，鄒幸彤則補充「明白呢個係個荒謬嘅控罪」。鄒幸彤申請保釋並自行陳詞，惟最終被拒，須即時還押，鄒保留8日保釋覆核權，下周三(15日)再訊；李卓人及何俊仁則沒有申請保釋。

另外，辯方申請解除《刑事訴訟程序條例》第9P條的「傳媒報道限制」，同樣由鄒幸彤自行陳詞，最終羅官拒絕有關申請。47民主派初選案中的被告何桂藍，前日亦有申請解除相關限制，原擬由鄒幸彤代表陳詞，惟鄒於開庭前被捕，有關申請最終亦被拒。

3名被告目前毋須答辯，案件押後至10月28日再訊，以待警方調查，包括檢驗昨日從支聯會檢走的電子設備等。

控罪透露案情涉去年七一至前日

4名被告為，支聯會、64歲李卓人、69歲何俊仁及36歲鄒幸彤，同被控一項煽動他人顛覆國家政權。控罪指，他們於去年7月1日至今年9月8日期間，在香港，煽動他人組織，策劃，實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻，破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

何俊仁及李卓人涉多宗反修例案件，早前已分別被判囚共18個月及20個月；另涉去年六四維園集會案，何俊仁早前已認罪，案件下周三(15日)判刑，李卓人則擬不認罪，案件11月1日開審。

拒交資料案下午訊

至於拒交資料案，除鄒幸彤外，控辯雙方均同意今日可進行答辯，案件今午再訊。