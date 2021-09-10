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港區國安法｜支聯會3人涉煽動顛覆政權　鄒幸彤保釋被拒下月再訊
2021-09-10
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港區國安法支聯會六四鄒幸彤李卓人何俊仁煽動顛覆國家政權罪西九龍裁判法院
港區國安法｜支聯會3人涉煽動顛覆政權　鄒幸彤保釋被拒下月再訊
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支聯會主席李卓人(前排左二)、副主席何俊仁(前排左一)和鄒幸彤(前排左三)，被控煽動顛覆政權。(資料圖片)

支聯會主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤，以及支聯會被控告「煽動他人顛覆政權」；鄒幸彤、常委梁錦威、徐漢光、鄧岳君和陳多偉，被控「沒有遵從通知規定提供資料」，違反《港區國安法》第43條《實施細則》，今日(10日)在西九龍裁判法院提堂。

在煽動顛覆案，鄒幸彤申請保釋被拒，將於下周三(15日)再申請保釋。案件押後至10月28日再訊，期間3名被告須還柙。

支聯會及3名正副主席涉違煽動顛覆國家政權

兩宗案件均由《國安法》指定法官、署理總裁判官羅德泉主理。法庭先處理煽動顛覆案，3名被告於庭上均表示明白控罪，鄒幸彤則補充「明白呢個係個荒謬嘅控罪」。鄒幸彤申請保釋並自行陳詞，惟最終被拒，須即時還押，鄒保留8日保釋覆核權，下周三(15日)再訊；李卓人及何俊仁則沒有申請保釋。

另外，辯方申請解除《刑事訴訟程序條例》第9P條的「傳媒報道限制」，同樣由鄒幸彤自行陳詞，最終羅官拒絕有關申請。47民主派初選案中的被告何桂藍，前日亦有申請解除相關限制，原擬由鄒幸彤代表陳詞，惟鄒於開庭前被捕，有關申請最終亦被拒。

3名被告目前毋須答辯，案件押後至10月28日再訊，以待警方調查，包括檢驗昨日從支聯會檢走的電子設備等。

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鄒幸彤(左)、梁錦威(中)及徐漢光(右)等，早前到警總交信，表明拒絕提交資料。(資料圖片)

控罪透露案情涉去年七一至前日

4名被告為，支聯會、64歲李卓人、69歲何俊仁及36歲鄒幸彤，同被控一項煽動他人顛覆國家政權。控罪指，他們於去年7月1日至今年9月8日期間，在香港，煽動他人組織，策劃，實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻，破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

何俊仁及李卓人涉多宗反修例案件，早前已分別被判囚共18個月及20個月；另涉去年六四維園集會案，何俊仁早前已認罪，案件下周三(15日)判刑，李卓人則擬不認罪，案件11月1日開審。

拒交資料案下午訊

至於拒交資料案，除鄒幸彤外，控辯雙方均同意今日可進行答辯，案件今午再訊。

詳盡報道：港區國安法｜支聯會4人涉拒交資料　下午答辯

 

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/港區國安法｜支聯會7人涉違國安法　鄒幸彤申請保釋被拒絕-284257
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