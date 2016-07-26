港區國安法｜涉被撞倒警員否認作「人肉盾牌」擋車

首宗《國安法》案件踏入第四日審訊，被告唐英傑涉於去年七一，在灣仔駕駛插有「光時」中英標語旗幟的電單車衝越三道警方防線。控方傳召兩名聲稱遭被告電單車撞到的警員出庭作供，包括楊俊耀及李灝明，其中楊否認以身體作為「人肉盾牌」擋車。

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偵緝警員吳太盛再度出庭作供，辯方質疑吳以警察盾牌擊中被告或令被告分心，才導致涉案意外。吳回應指不知道盾牌有否擊中被告，但不同認同被告駕車撞向警員屬於意外，認為被告大可一早停車。

涉遭被告電單車撞到的警員楊俊耀供稱，當時手持黑色長警棍嘗試截停被告，但電單車加速撞向他，事後其右肋骨及背脊感劇痛，被送往急症室治療。辯方質疑楊以身體作為「人肉盾牌」擋車，但楊不同意。

傷勢未完全康復扭水樽有困難

另一名涉被撞的警員李灝明作證，稱當時於現場手持長槍戒備，原欲截停被告調查，但電單車加速撞向他。李指，傷勢至今仍未完全康復，左手手腕郁動會疼痛，連扭水樽都有困難，而左肩及左腰亦感疼痛或痺痛，須每隔3個月覆診。

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李又指，不確定手持盾牌的吳太盛有否「甩手」，而被告撞車倒地後，手腳曾郁動，故警方懷疑被告有逃走意圖，遂上前制伏，並稱沒有看到有警員拿警棍打被告。

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