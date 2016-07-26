港區國安法｜美國制裁7名中聯辦副主任 布林肯：北京扼殺港人對民主渴望

華府於美國時間昨日(16日)宣布制裁七名中聯辦副主任，包括陳冬、何靖、盧新寧、仇鴻、譚鐵牛、楊建平及尹宗華。國務卿布林肯透過美國國務院發表聲明，指本港實施《國安法》後，中國及香港官員過去一年「有系統地損害」(systematically undermined)香港的民主體制，包括推遲選舉、取消民選議員資格、強迫官員宣誓等。聲明強調，面對北京過去一年的決定扼殺港人對民主的渴望，華府今日的行動將發出明確訊息，表明美國將與港人站在一起。

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布林肯指，香港自2019年爆發示威起，過千人因為反對政府政策而被捕，包括在社交平台留言或出席悼念活動；記者亦因為報道政府打壓示威者，同樣成為拘捕對象，他批評港府持續利用政治動機打壓傳媒自由。布林肯指，中國不斷剝奪香港的問責和透明管治，以及尊重個人自由的信譽，並打破對香港50年不變和高度自治的承諾。

外交部：美方抹黑香港營商環境

外交部駐港特派員公署表示，堅決反對和強烈譴責美國政府炮製所謂商業警告及制裁中央駐港機構官員，批評美方毫無理據抹黑香港營商環境，有關霸淩行徑蠻橫之極、無理之極，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，赤裸裸干預香港事務和中國內政，並敦促美方懸崖勒馬，立即停止干預香港事務和中國內政，對美方肆意妄為，中國人民必將給予迎頭痛擊。

發言人表示，《國安法》實施以來，香港社會秩序恢復，外國在港投資者迎來更加安全、穩定、可預期的營商環境，合法權益得到更好保障，包括美國駐港企業。發言人批評，美方荒腔走板唱衰香港前景，危言聳聽恐嚇在港外國投資者，認為擔心香港營商環境是假，企圖破壞香港繁榮穩定、危害中國國家安全、阻撓中國發展是真。

港澳辦：制裁暴露「紙老虎」本質

國務院港澳辦對美國宣布對中央駐港機構官員實施所謂制裁，並散布涉港營商荒謬警示，表示強烈憤慨和嚴厲譴責。

發言人指，美方對香港營商環境的評論「純屬一派胡言」，對中方官員的所謂制裁，絲毫改變不到中國政府依法維護國家主權、安全、發展利益和香港繁榮穩定的堅定決心，絲毫動搖不到中國政府官員堅定捍衛國家利益、忠誠履行職責的鋼鐵意志，反而讓中國和世界人民進一步看清美式霸權主義和強權政治的醜陋嘴臉，美方一再玩弄無用的制裁把戲，不單止充分顯露踐踏國際法和國際關係基本準則的蠻橫霸道，戳穿維護「民主、人權、自由」的偽善面目，更暴露色厲內荏、黔驢技窮的「紙老虎」本質，令人不齒。