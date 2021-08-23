港區國安法｜政府倡修訂電檢條例維護國安 政務司長可撤核准證明書

商務及經濟發展局長邱騰華表示，特首會同行會通過向立法會提交《2021年電影檢查(修訂)條例草案》，以確保香港在《港區國安法》下，保障國家安全，當中有4大建議，包括：

⚫明文規定檢查員須考慮影片是否符合國家安全

⚫政務司司長若認為影片上映不利國家安全，可指示電影檢查監督撤銷核准證明書或豁免證明書

⚫若監督認為影片上映可能不利國家安全，商經局局長可延長檢查員的決定時限，每次不多於28日

⚫審核委員會處理上訴的規定，將不適用於國安理由作出的決定

此外，政府亦建議多項修訂：

⚫檢查員可要求在電影加入告示，減輕影片的潛在不良影響

⚫賦予獲授權的督察，取得法庭手令下，可進入和搜查任何地方，加強執法能力

⚫對上映未批准影片的行為增加罰則，最高刑罰提高至3年或罰款100萬元

⚫取消審核委員會非官方成員的人數限制，商經局局長可委員公職人員出席會議及投票

以往電影若危害國安或須重新審批

至於《草案》將於本周五刊憲，9月1日在立法會進行首讀及二讀審議。邱騰華指，《草案》為當局工作提供足夠和明確法律依據，同時向業界提供清晰指引，避免他們誤墮法網，又指《港區國安法》後，有新的規矩，以前做過的電影評級審核，若果遇上現時國家安全的行為或處境，都需要處理，但他說《基本法》和《港區國安法》保障港人的創作自由，相信電影創作者有足夠的創作空間。

被問到以往上映涉敏感題材的電影如《理大圍城》、《表姐，你好嘢！》、《國產凌凌漆》等是否需要重新送檢，邱騰華表示，若電影涉及危害國家安全的議題，故亦有機會需要重新被審批，但因而條例修訂草案還未確立，故當局沒有既定的重審名單，他又說，《草案》中詞語「不利」和「危害」的意思是一樣的，「不利」亦不代表受影響電影的種類更廣。

相關新聞：

港區國安法｜政府修訂電影檢查員指引 如影片危害國安不宜上映