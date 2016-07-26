港區國安法｜謝偉俊：警須查《蘋果》報道連續性 署名記者印刷商均或違法

警方以涉違《港區國安法》罪名拘捕《蘋果日報》5名高層，並再度大規模搜查壹傳媒大樓，並檢走多部電腦。立法會議員謝偉俊表示，雖然國安法列明不設追溯期，但觸犯法例需要考慮意圖及環境證供，並須考慮行為是否有連續性，還是單次事件，故蘋果日報於國安法生效前的文章需要作為佐證，以理解實施後該報所作的報道。

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本身是執業律師的謝偉俊指，可參考誹謗罪作理解，認為發表涉案文章除傳媒機構需要負責外，不排除撰文的記者同樣違法，甚至是負責印刷相關文章的印刷商，「署名(記者)就更加要直接負責」。

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至於其他傳媒是否會受影響，謝偉俊指暫不覺得有特別大影響，認為傳媒只要本著初心，報道真相，並非積極推動或教唆某些行為及後果，「總有條線大家分到」，便不算違法。他提醒，如對報道內容是否違法存疑，應小心尋求法律意見，但坦言目前未有相關案例可供參考。