港區國安法｜譚得志涉煽動案料審5日 押至周四續審待唐英傑案裁決

人民力量副主席「快必」譚得志涉去年多次於街站喊「光時」等口號，被控發表煽動文字等共14罪。案件今日於區域法院開審，由《國安法》指定法官陳廣池審理，料共審5日。法官關注唐英傑案於高等法院原訴庭的裁決，會否約束下級法院，遂將案件押後至周四(29日)續審，以待唐英傑案明日裁決後，控辯雙方修訂控罪、專家證人及專家報告安排。

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控方由同樣有份處理唐英傑案的署理副刑事檢控專員周天行代表，辯方由資深大律師蔡維邦、大律師譚俊傑及崔浩泉代表。

控辯將傳召唐英傑案專家證人

周天行提出將修訂控罪，而明日唐英傑案裁決將影響「光時」口號是否足以構成檢控元素，故建議明日才傳召專家證人。周提到，將傳召五名證人，包括同樣於唐英傑案擔當控方專家證人的嶺南大學歷史系教授劉智鵬。

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辯方透露，將傳召港大政治與公共行政學系教授李詠怡及中大新聞與傳播學院教授李立峯作專家證人，兩人同樣於唐英傑案撰寫專家報告及作專家證人；另會傳召港大語言學教授梁曉姿作專家證人，而其報告以英文撰寫，辯方正翻譯報告，料最快下周一將出庭作供。

法官要求釐清多個法律問題

首宗《國安法》審訊案件、唐英傑案明午於高等法院原訟庭裁決。本案法官陳廣池要求控辯雙方釐清多個法律問題，包括區院法官是否必須遵循原訟庭的特定事實裁斷，以及區院法官是否必須接納獲原訟庭法官接納的專家報告等。陳官遂將案件押後至周四續審，以待唐英傑案明日裁決後，控辯雙方修訂控罪、專家證人及專家報告安排。

譚得志共被控14罪

被告48歲譚得志涉三宗案件，合併後共被控14項控罪，包括首案被控於去年5月24日在崇光百貨對開舉行或召集未經批准公眾集會、公眾地方內擾亂秩序、拒絕遵從或故意忽略遵從獲授權人員作出的命令及發表煽動文字共四罪；次案被控於去年3月至7月的多次街站中，五項發表煽動文字、在公眾地方內擾亂秩序行為和串謀發表煽動文字共七罪；第三宗案件被控於去年1月17日在大埔海濱公園露天劇場，煽惑他人參與未經批准的集結及發表煽動文字；及於去年1月19日在銅鑼灣崇光百貨外公眾地方擾亂秩序行為共三罪。