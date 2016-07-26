港區國安法｜賢學思政3人被控顛覆國家政權 下午提堂

警方國安處昨日拘捕3名賢學思政成員，包括召集人王逸戰、前秘書長陳枳森和前發言人朱慧盈，指他們涉嫌違反《港區國家法》中「串謀煽動顛覆國家政權」罪，他們3人今日被警方落案檢控有關罪名，警方指3人年齡介乎18歲至20歲，各一項「串謀煽動他人實施顛覆國家政權」罪，案件將於今日下午在西九龍裁判法院提堂。

賢學思政今早約 11 時亦在fb貼文，指收到律師消息有成員被控，同時宣布陳枳森和朱慧盈早前已退出賢學思政，並非組織成員。

警方國安處高級警司李桂華昨日交代案情，指3人曾經呼籲市民不要使用「安心出行」，並在進入處所時提供虛假資料，又指他們曾稱「光復」口號是民族信念，建議市民習武，將來革命來臨時勇武抗爭，對準「港共、中共」政權。警方又在該組織的貨倉搬走約 40 箱物品，包括零食 m&m、魷魚絲等。李桂華說，該組織向有相同理念在囚人士提供物資，認為這些物資可助招攬獄中追隨者。

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