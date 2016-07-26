港區國安法｜鄧炳強：「顏色經濟圈」可用《國安法》處理

保安局長鄧炳強回應立法會議員謝偉俊的質詢，鄧炳強回應現時網民號召抵制不同政治立場的商業機構，會引致社會撕裂及破壞自由經濟，認為可引用《港區國安法》處理。

謝偉俊稱，2019年「黑暴」後，俗稱「藍絲」及「黃絲」市民政見壁壘分明，有網民透過網上平台，號召群眾集體中傷、污衊、醜化及抵制敵對陣營商業機構，損害其商譽，包括本地最大主流電視台、大型連鎖快餐店、中資民企或銀行等，詢問當局有否研究有關抵制行為會變相助長「黃色經濟圈」，深化社會嫌隙、激化中港矛盾，以至危害國家安全，又指「黃色經濟圈」已定性為政治陰謀及活動，當中有單位用賺回來的錢資助「黑暴」，要求當局加快用《港區國安法》及相關條例處理政治問題。

斥「顏色經濟」毀港自由經濟原則

鄧炳強表示，社會有人提倡「顏色經濟」，中傷、污衊、醜化及抵制持不同政見的商業機構，破壞本港的自由經濟原則，強調警方違法必究，除了引用不同的刑事罪行條例，包括煽動意圖罪，亦可以引用《港區國安法》下第二十條及第二十二條，即分裂國家罪或顛覆國家政權罪，以證據為本，跟進每宗個案。

鄧炳強又指，相關人士的行為猶如黑社會，呼籲市民及商界不要懼怕，挺身而出，繼續進行正常的商業行為。

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