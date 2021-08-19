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港台兼職記者涉國安教育日攜氣槍　4個月後被控兩罪下周提堂
5 小時前
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港台警察開放日國家安全教與日海洋公園站黃竹坑警察學院藏有仿製槍械無牌管有無線電通訊器具
港台兼職記者涉國安教育日攜氣槍　4個月後被控兩罪下周提堂
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港台兼職記者涉國安教育日攜氣槍　4個月後被控兩罪下周提堂 (資料圖片)

21歲港台兼職男記者，涉於今年4月15日國家安全教育日，擬前往黃竹坑警察學院開放日採訪時，在港鐵海洋公園站被警員截查，並搜出其背包有兩支空包氣槍及無線對講機。他當場被捕，同日獲准保釋，事發4個月後，今日警方以藏有仿製槍械及無牌管有無線電通訊器具，落案起訴該名男子，下周三(25日)於東區裁判法院提堂。

案發當日早上8時許，鐵路警區人員在海洋公園站巡邏期間，截查1名21歲洪姓男子，並在他身上搜出相關物品，並將其拘捕。被捕男子向警員表示，他在知專設計學院就讀電影相關的高級文憑課程，被搜出的氣槍是案發前一晚拍攝電影時使用的道具，因匆忙外出而忘記「執袋」。港台其後已暫停其職務。

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警方當日檢獲兩支氣槍及一個無線對講機。(警方提供)

據悉被捕男曾被控襲警

時任警務處長鄧炳強當日表示，對事件感到震驚，警員經調查後認為他所做的事與宣稱的無關。據了解，該名男子於2019年12月15日於沙田新城市廣場「和你Shop」中，被指高舉相機拍攝及腳踢警長被捕，其後被落案起訴襲警，最終脫罪。

相關新聞：疑欠巨額賭債　新界北總區衝鋒警開槍自轟亡

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/港台兼職記者涉國安教育日攜氣槍　4個月後被控兩罪下周提堂-281267
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