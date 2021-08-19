港台兼職記者涉國安教育日攜氣槍 4個月後被控兩罪下周提堂

21歲港台兼職男記者，涉於今年4月15日國家安全教育日，擬前往黃竹坑警察學院開放日採訪時，在港鐵海洋公園站被警員截查，並搜出其背包有兩支空包氣槍及無線對講機。他當場被捕，同日獲准保釋，事發4個月後，今日警方以藏有仿製槍械及無牌管有無線電通訊器具，落案起訴該名男子，下周三(25日)於東區裁判法院提堂。

案發當日早上8時許，鐵路警區人員在海洋公園站巡邏期間，截查1名21歲洪姓男子，並在他身上搜出相關物品，並將其拘捕。被捕男子向警員表示，他在知專設計學院就讀電影相關的高級文憑課程，被搜出的氣槍是案發前一晚拍攝電影時使用的道具，因匆忙外出而忘記「執袋」。港台其後已暫停其職務。

據悉被捕男曾被控襲警

時任警務處長鄧炳強當日表示，對事件感到震驚，警員經調查後認為他所做的事與宣稱的無關。據了解，該名男子於2019年12月15日於沙田新城市廣場「和你Shop」中，被指高舉相機拍攝及腳踢警長被捕，其後被落案起訴襲警，最終脫罪。

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