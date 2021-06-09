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港大被取代亞洲第4 世界大學排名 港4所下跌
2021-06-09
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港大被取代亞洲第4 世界大學排名 港4所下跌

2022年QS大學排名出爐，香港有7所上榜大學，其中4所排名下跌，當中浸會大學驟跌23位、科技大學及城市大學分別跌出世界30強及50強。排名有改善的分別為理工大學及中文大學，港大維持本地「盟主」地位、排22位。QS指出，雖然本港大學排名普遍下滑，但仍屬世界級學府，浸大及嶺大畢業生在雇主間認受性有提升。
 

跌幅最大的浸大由264位跌至287位，主要原因是學院引用評分上錄得有記錄以來最大跌幅，其國際師資比例評分也下跌。科大從27位跌至34位，城大由48位跌至53位。排名改善的包括中大(43位升至39位)及理大(75位升至66位)，其中理大排名為新高，6項評分表現均有改善，當中最大改進是用作衡量教學能力、學院引用等的師生比例指標。本地「盟主」港大雖然維持世界第22名，但隨北京大學跳升5位躋身20強，港大於亞洲區第4位被取代、跌至第5位。

QS指，本港大學國際學術聲譽仍佳，7所上榜大學中，5間的畢業生均在雇主評分表現上較去年有改善，不過最佳5所中有4所評分有下滑趨勢。QS建議，本港大學可加強國際合作，增加研究影響力，並在政策及策略配合上，保持對國際優才吸引力。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/港大被取代亞洲第4-世界大學排名-港4所下跌-271166
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