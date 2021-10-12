港大要求移走國殤之柱限期屆滿 支聯會著與高志活接洽

港大早前去信支聯會要求移走擺放於校內的「國殤之柱」，限期今日(13日)下午5時屆滿。支聯會今日回覆港大，稱國殤之柱原創者高志活早前已表明為雕塑擁有人，著港大聯絡高志活接洽。高志活則指，已委託律師要求港大就此事召開聽證會，重申若雕塑遭受破壞，校方有責任作出賠償。港大下午回覆傳媒查詢指出，校方仍就此事繼續徵詢法律意見，並會與相關單位按合法合理基礎處理。

支聯會回信指出，國殤之柱創作者高志活在1997年借出國殤之柱予支聯會供在香港永久展覽，翌年港大學生會交由全民投票過，在校園永久擺放國殤之柱，並於1999年6月4日晚由港大學生會將雕塑由維園運往港大黃克競樓平台，並擺放至今。支聯會提到，高志活近日發聲明表明仍為「國殤之柱」擁有人，據悉他已委託律師跟進「國殤之柱」有關事宜，故認為港大校方直接與高志活代表律師接洽處理較適合。

高志活：已要求港大召開聽證會

高志活今早發表公開聲明，提及已委聘律師要求港大就如何處理雕塑召開聽證會，希望能完滿解決問題。他重申，若雕塑受到任何破壞，責任在於港大。高志活提到，若國殤之柱遭破壞，雕塑碎片將象徵「帝國滅亡，但藝術永存」，期望港人盡可能將之收集。

相關新聞：

香港大學仍就此事繼續徵詢法律意見，並會與相關單位按合法合理基礎處理。