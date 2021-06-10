港航再縮皮料裁千人 停A320機隊 機師放半年假領1個月薪金

香港疫情轉趨平穩，惟全球客運航空仍處冰封，航空公司均面對財困。其中，曾獲兩期「保就業」計劃約1.5億元補助的香港航空，繼去年先後兩次裁員近約650人後，近日更盛傳再裁逾1,000名員工。港航主席侯偉昨向員工發信，證實將會推行架構重組，若重組後仍有過剩員工，將會以自願帶薪計劃及裁員處理，又透露旗下A320機隊由下月起停飛1年，並推「自願帶薪假」，如機師放6個月假可領1個月薪金。有學者指，全球空運料須待2024年才回復正常。

相關信件指，「香港航空現正處於嚴峻的求存狀況」，業務於過去兩年被社會事件，以及疫情持續的嚴重影響，為維持公司生存及盡保員工的工作，推行節省成本措施及無薪假計劃。為應對復甦無期、暴跌的旅行需求，架構重組及持續整合「急不容緩」，即使申請多個政府的紓困計劃，亦只對業務「提供輕微的援助」。

全線A320機隊停飛

港航今次採取多項措施節省支出，會合併部門及整合員工的職責「以縮減規模」，同時安排東薈城辦公室的所有員工，於今年8月全數遷往香港航空訓練大樓工作，以進一步節省成本。至於架構重組後過多的員工，就會以自願帶薪假計劃及裁員處理，包括推出新的機師薪酬方案，而原本的無薪假計劃亦會繼續推行。

港航認為旅遊需求於可見將來「仍然低迷」，將服役機隊維持在8架空中巴士A330，主攻貨運業務與「有限度的客運服務」；整支空中巴士A320機隊則於下月起停飛1年，而A320的機師則安排「帶薪假計劃(LPL)」，每放6個月假可領1個月固定薪金，放9個月則可領2個月薪金。至於所涉裁員人數則未有透露。

職工盟統籌幹事王宇來指，早於傳出港航第三輪裁員消息後，就已收到港航員工求助，並指港航現時才重組已屬慢，加上每隔一段時間裁員，亦令員工很痛苦，促請管理屬盡快交代員工安排。他表示，若港航只保留8架貨機，裁減千人屬意料中事。

羅祥國：控制全球疫情才可復常

航空業何時能脫離困境？中文大學航空政策研究中心高級顧問羅祥國指，全球航空業的情況依然嚴峻，他引述國際空運協會報告，客運量要去到2024年才可以恢復疫前的正常情況，因為旅運需要全球疫情控制到才有效，單一地方做得好亦無助整體航空業復甦。

羅補充，本地航空公司主要飛跨境航線，疫情打擊尤為嚴重，以本地航空業龍頭「國泰」為例，當中25%收入靠貨運業務，比外國約一成佔比高逾倍。他分析，航空公司需要調配貨運機，以及改裝部分客運機裝貨，以滿足仍然殷切的空運需求。