港航證將內部重組 或裁千人及停飛A320機隊

疫情持續，航空業未見起色。香港航空證實，將進行內部重組，以達致更精簡及更具效率的架構，未來數天會向員工公布有關詳情。



港航繼去年2月及12月兩度裁員，合共解僱650人，有報道引述消息指，港航會再推出「止血」措施，包括停飛12架A320空中巴士一年，佔公司整體飛機逾三成，只剩低8架A330飛機作貨運用途；而來往本港與上海的航班，亦將削減至每星期一班。另外，港航亦正研究裁減一半人手，涉及約1,000人，大部分涉及前線人員。

據悉，港航周一發電子郵件給員工，指公司業務受疫情打擊，目前的營運規模不具可持續性，「預告」將整合內部架構及人手，希望員工可以保持冷靜。香港民用航空事業職工總會秘書長葉偉明表示，一日內收到超過十宗相關求助，大多數是空中服務員和地勤員工，他指航空業前景不樂觀，工友都有心理準備，但真正面對又是兩回事，會協助他們與公司商討福利及賠償問題。