港鐵打交｜金鐘站南港島綫月台兩男無罩互毆 港鐵報警暫無人被捕 (更新)

昨晚6時許，港鐵金鐘站南港島綫月台有乘客打鬥。警方今早接獲港鐵職員報案，指昨日有兩名男子於港鐵金鐘站月台打架，案件列作「在公眾地方打架」，交由中區警區刑事調查隊第七隊跟進，暫未有人被捕。

有網民昨晚在社交網站專頁「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」發布短片，顯示兩名分別身穿黑衣及紅衣男子在月台互毆，在眾目睽睽下互相向對方拳打腳踢，兩人均無戴上口罩。當時停泊月台的列車還未開出，車門仍未關上，有途人嘗試調停但不果，其後有多名港鐵職員抵達現場，雙方才終於被分開。有網民點評：「中國武術去到如斯田地」，「打交打到小兒麻痹咁不如唔好打」。

港鐵表示，根據紀錄，昨晚約6點15分，金鐘站職員留意到南港島綫往海怡半島方向月台有兩名男乘客爭執，職員即時上前了解，並請他們停止相關行爲。兩名男乘客隨後停止爭執，並離開相關月台。列車及車站運作不受影響。

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