港鐵東涌綫隧道沉降超標 渡華路消防設施工程部分暫停

政府今日公布，港鐵東涌綫一段出現沉降，涉及渡華路消防設施工程。目前尖沙咀消防局行動支援設施、消防同樂會和其他消防設施，正進行搬遷至九龍渡華路的工程，工程承建商前日(7日)發現，港鐵東涌綫九龍站與奧運站間的隧道，其中一個監測點沉降紀錄達20.27毫米，輕微超逾預設停工指標的20毫米。因應港鐵要求，在鐵路保護區內的相關工程已於同日暫停。

東涌綫隧道沉降超標 政府稱沒影響安全

肇事監測點是港鐵按照鐵路保護區的既定程序，要求工程承建商設置。屋宇署和建築署已派員視察有關鐵路隧道，機電工程署亦已檢視港鐵提交與鐵路運作安全相關的監測記錄。政府發言人表示，有關建築工程沒有影響鐵路設施結構和鐵路運作安全。

當局如接納復工要求將再作公布

政府發言人表示，如接獲該工程承建商的緩解措施方案及復工要求，建築署會嚴格審批有關申請，包括諮詢港鐵及其他相關政府部門；機電工程署亦會確定港鐵有嚴謹的監測措施繼續確保鐵路運作安全。

此外，若工程承建商同時建議調整暫停相關工程的監察指標，建築署亦會在諮詢港鐵及其他相關政府部門的意見後，按情況考慮工程承建商提出的建議。當復工要求獲得接納後，建築署、屋宇署及機電工程署會向公眾公布有關決定。

港鐵：確保不受後續影響才恢復工程

港鐵表示，鐵路保護組人員於前日(7日)的監察中，發現有監測點錄得的沉降幅度達到預設的20毫米指標，港鐵遂按既定機制，聯同相關政府部門要求暫停導致沉降的相關工程。港鐵經檢驗後，確認鐵路安全及營運不受影響，並會持續監察。

港鐵強調，會與相關部門在註冊建築專業人士確保鐵路設施和營運安全不會受後續工程影響後，方會同意承建商恢復相關工程。