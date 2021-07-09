炸彈襲擊載逾30中國工程師巴士 巴國爆炸13死

一輛據報載有逾30名中國籍工程師的巴士，周三在巴基斯坦北部偏遠地區懷疑遭受炸彈襲擊。路透社引述當地一名高級警官稱，造成最少13人死亡，包括9名中國公民及兩名當地軍人；事件並造成32人受傷，包括28名中國公民。



初期消息指，未知事件涉及路邊炸彈抑或有人在巴士放置炸彈，警方炸彈處理組亦到場調查。但其後路透社報道，巴國外交部表示爆炸是因機件故障致「氣體洩漏」而起；另有報道引述警方稱，事件仍在調查中；中國外交部則以「炸彈襲擊」形容事件。

事發在該國開伯爾—普赫圖赫瓦省(Khyber Pakhtunkhwa)，警方指巴士爆炸後跌入深谷，造成嚴重傷亡。據報巴士出事前正前往省內上科希斯坦(Upper Kohistan)地區的達蘇水壩(Dasu dam)工地，該水壩工程是一帶一路倡議內「中巴經濟走廊」(CPEC)的一部分。事件令外界聯想起當地塔利班組織。巴國塔利班曾於4月在當地一間豪華酒店發動自殺式襲擊，事發時中國駐巴基斯坦大使農融下榻於該酒店，他當時外出無受傷。

中國外交部發言人趙立堅表示，中方對巴基斯坦發生炸彈襲擊造成中方人員傷亡表示震驚和譴責，對在襲擊事件中身亡的中方、巴方人員表示哀悼，對其家屬和受傷人員表示慰問。他稱，巴方安全力量已經採取措施控制了局面，妥善轉移並救治傷患。中方已要求巴方盡快徹查真相，緝拿兇手，予以嚴懲，並切實保護在巴中方人員、機構和專案安全。