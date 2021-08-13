父涉姦女教唆改口供 少女4家人妨礙司法公正罪成

少女涉遭親父性侵後，於庭上更改口供，令父親脫罪。警方經調查後，拘捕少女父母、祖父母及叔父，被控妨礙司法公正等罪，陪審庭今日於高等法院一致裁定，除少女祖父外，其餘4人全部罪成。

少女涉遭父性侵時年僅11歲

5名被告依次為事主X的44歲父親、42歲母親、67歲祖母、39歲叔父及65歲祖父。其中少女X的父親、祖父母及叔父，被控於2018年10月8日至2019年1月23日，串謀妨礙司法公正，使X在高院刑事案中更改原擬作出的證供；少女X的父母另被控於2018年10月20日妨礙司法公正，指X的母親和X離開香港，意圖使她們不以控方證人身份在刑事案中作供。案情指，少女X於2017年在母親陪同下報案，指遭父親性侵，而被性侵時X年僅11至12歲。X父其後被控以兩項強姦罪及五項非禮罪。

叔父要求少女出庭穿著暴露

現年17歲的少女X早前作供稱，X父等家人多次要求她於強姦案中講假話，其中X叔父曾要求她出庭時化濃妝、穿著暴露，聲稱要她「玩串個party」。另外，控方早前曾於庭上播放片段，顯示X母、X叔父探訪還押的X父時，X父曾作出不同手勢，暗示X母帶少女X離港，而X母當日亦有帶少女X離港。

其後法庭頒下拘捕令，X母帶少女X回港，案件排期繼續審訊，惟少女X於庭上突改稱性侵事件由她編造，以致X父罪名不成立，當庭釋放；主審法官在判決時，下令警方跟進案件。

相關新聞：

女改口稱誣告父強姦 42歲巴士車長脫罪

疑用鹽灑蝸牛致死 男子涉殘酷對待動物被捕