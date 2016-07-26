疫苗保障基金首公布 74宗索賠3獲批

本港新冠疫苗接種計劃昨踏入第111日，累計181.7萬人已打第一針，佔適齡人口26.7%。港府設立的10億元疫苗保障基金，截至上周四(10日)共收到74宗指接種後出現嚴重異常事件的申請，包括3宗死亡個案，當中僅3宗獲發合共45萬元保障金，涉及速發嚴重過敏反應、住院治療及貝爾面癱個案，屬基金首次批出撥款。



這3宗獲批及1宗評估嚴重程度後不獲批款的傷害個案，均不涉及長期或永久性身體損害，另有56宗正處理和11宗認為與疫苗無關。至於3宗死亡個案，有1宗在政府沒有接種疫苗紀錄，其餘兩宗正處理。食物及衛生局昨又更新疫苗接種監測數據，截至周日的過去一周衛生署共接獲149宗異常事件，當中沒有與疫苗有潛在關聯的死亡個案。



銀行家免檢返港暫緩

此外，港府上月底宣布銀行家等受金管局或證監會等監管的機構、保險經紀公司等商界高級人員，只要完成接種疫苗就可豁免檢疫，每間公司每月有兩個名額。不過，《彭博社》引述知情人士指，當局建議暫停向銀行家批出本月外出公幹後回港免檢疫的申請。

報道指，港府正制定有關政策，包括申請人須提交多詳細的行程細節等。財經事務及庫務局回覆本報查詢時，指正檢視已接獲的申請，在疫情下需時處理，以確保措施能減低輸入個案風險。