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疫苗保障基金首公布 74宗索賠3獲批
1 小時前
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新型肺炎新冠疫苗疫苗基金貝爾面癱嚴重異常事件銀行家豁免檢疫財經事務及庫務局新冠肺炎
疫苗保障基金首公布 74宗索賠3獲批
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當局接獲74宗基金申請。(資料圖片)

本港新冠疫苗接種計劃昨踏入第111日，累計181.7萬人已打第一針，佔適齡人口26.7%。港府設立的10億元疫苗保障基金，截至上周四(10日)共收到74宗指接種後出現嚴重異常事件的申請，包括3宗死亡個案，當中僅3宗獲發合共45萬元保障金，涉及速發嚴重過敏反應、住院治療及貝爾面癱個案，屬基金首次批出撥款。
 

這3宗獲批及1宗評估嚴重程度後不獲批款的傷害個案，均不涉及長期或永久性身體損害，另有56宗正處理和11宗認為與疫苗無關。至於3宗死亡個案，有1宗在政府沒有接種疫苗紀錄，其餘兩宗正處理。食物及衛生局昨又更新疫苗接種監測數據，截至周日的過去一周衛生署共接獲149宗異常事件，當中沒有與疫苗有潛在關聯的死亡個案。


銀行家免檢返港暫緩
此外，港府上月底宣布銀行家等受金管局或證監會等監管的機構、保險經紀公司等商界高級人員，只要完成接種疫苗就可豁免檢疫，每間公司每月有兩個名額。不過，《彭博社》引述知情人士指，當局建議暫停向銀行家批出本月外出公幹後回港免檢疫的申請。

報道指，港府正制定有關政策，包括申請人須提交多詳細的行程細節等。財經事務及庫務局回覆本報查詢時，指正檢視已接獲的申請，在疫情下需時處理，以確保措施能減低輸入個案風險。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫苗保障基金首公布-74宗索賠3獲批-272158
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