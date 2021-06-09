疫苗優惠｜星夢郵輪大抽獎 送一年任搭郵輪住豪華海景客房

郵輪公海遊獲政府加持推行，星夢郵輪隨即推出「Seacation」渡假航線，並於下月底起航，旗下的「雲頂夢號」今早8時已駛入香港水域，目前停泊在南丫島以南檢疫隔離。星夢郵輪隨之宣布，推出「豪華郵輪海上行宮大抽獎」，合共送出5份獎品，頭獎為價值380萬元的一年無限搭乘的「雲頂夢號」豪華海景露台客房年度郵輪通行證，每次最多可供4人入住。

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其他獎品包括二獎的三日兩夜「雲頂夢號」皇宮庭苑別墅郵輪假期 (價值逾10萬元)，最多可供6人入住；三獎為三日兩夜「雲頂夢號」海景露台客房郵輪假期，名額3個，每間客房可供4人入住，總值逾5.4萬元。

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明起開放登記

年滿18歲的市民只須於下月30日前完成接種兩劑新冠疫苗，透過抽獎網站登記，並於明午12時至下月30日11時59分接受登記。得獎名單將於8月6日公布。