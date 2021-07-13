疫苗抽獎｜東瀛遊200萬元獎品大抽獎 頭獎1年免費住日本溫泉酒店

商界陸續推出疫苗優惠及抽獎，EGL東瀛遊為振興旅遊業，宣布推出「打完針開心去旅行大抽獎」，獎品合共1,843份，獎品總值200萬元。只要完成疫苗接種的合資格香港市民都可參加。頭獎1年免費入住東瀛遊旗下的大阪逸之彩溫泉度假酒店及送早餐，價值40萬元，其他獎品包括日本機票加酒店套票、郵輪禮券及旅遊禮券等。

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年滿18歲的香港市民於9月15日前在香港完成接種兩劑新冠疫苗，就可以參加大抽獎，報名日期為明日(22日)至9月15日，得獎結果將於9月24日在抽獎網站公布及稍後在本地報章刊登，所有得獎者將以登記時提供的流動電話號碼或電郵獲個別通知。

每名合資格參加者可獲得一次抽獎機會，任何重複登記將不予受理。領取獎品時，得獎者必須出示香港身份證正本及香港衛生署發出的新冠疫苗接種記錄正本及或電子記錄以作核實身份之用。