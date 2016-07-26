疫苗抽獎｜凱滙得主揭盅 即睇你有無中獎

商界推出多項疫苗抽獎「谷針」，其中全城觸目的觀塘「凱滙」單位抽獎的幸運兒正式揭盅。所有得獎者將以登記時提供的流動電話號碼，透過電話及短訊方式獲個別通知。

抽樓活動由信和集團旗下黃廷方慈善基金與華人置業集團共同贊助，共逾250萬人登記。抽獎由范徐麗泰、譚耀宗，以及主辦單位的法律顧問胡關李羅律師行的代表見證。終極大獎的凱滙二期3座47樓D室一房住宅單位，樓面面積約449平方呎，約值1,080萬元，二獎為10萬元預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額，名額20個。

信和疫苗抽獎頭獎幸運兒

⚫ 身分證號碼：Z710**** 電話號碼：****0215

20名信和疫苗抽獎二獎幸運兒

⚫ 身分證號碼：D514**** 電話號碼：****1345

⚫ 身分證號碼：Z234**** 電話號碼：****6997

⚫ 身分證號碼：R073**** 電話號碼：****1361

⚫ 身分證號碼：M536**** 電話號碼：****8960

⚫ 身分證號碼：WX111**** 電話號碼：****0687

⚫ 身分證號碼：V100**** 電話號碼：****0532

⚫ 身分證號碼：R603**** 電話號碼：****5556

⚫ 身分證號碼：K527**** 電話號碼：****0576

⚫ 身分證號碼：E810**** 電話號碼：****8466

⚫ 身分證號碼：Z661**** 電話號碼：****9104

⚫ 身分證號碼：P082**** 電話號碼：****2171

⚫ 身分證號碼：G637**** 電話號碼：****9172

⚫ 身分證號碼：D482**** 電話號碼：****2209

⚫ 身分證號碼：Z167**** 電話號碼：****9076

⚫ 身分證號碼：F050**** 電話號碼：****8560

⚫ 身分證號碼：Y137**** 電話號碼：****5403

⚫ 身分證號碼：Z456**** 電話號碼：****4585

⚫ 身分證號碼：Z258**** 電話號碼：****2988

⚫ 身分證號碼：Y351**** 電話號碼：****8099

⚫ 身分證號碼：C320**** 電話號碼：****8586

信和疫苗抽獎第二輪9月底截止

第二輪抽獎活動已接受網上登記，9月30日下午5時半截止，在9月底或之前已於香港接種至少一劑新冠疫苗的香港居民均可參加。首輪活動無贏得終極大獎的合資格香港永久居民，將自動獲納入參加第二輪活動而毋須額外登記。若9月30日或之前，全港有500萬或以上人口已接種至少一劑疫苗，黃廷方慈善基金與華人置業集團將送出另一個價值約1,200萬元的凱滙一房住宅單位作終極大獎。詳情可參考活動網站。

長江集團抽獎周五截止

另外，長江實業集團聯同李嘉誠基金會送出總值港幣2,000萬元的禮券大抽奬，將於2021年9月10日晚上11時59分截止參加，已接種疫苗的市民可參加抽獎，頭獎可獨得價值500萬港元的長江集團禮券，可用作支付購買長江實業發展的香港一手住宅物業的部分樓價。有關抽獎網站現以接受登記。大抽獎將於9月13日舉行，並於9月20日公布得奬結果。

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