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疫苗抽獎｜凱滙得主揭盅　即睇你有無中獎
1 小時前
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新冠肺炎新冠疫苗疫苗抽獎信和華置凱滙疫苗優惠
疫苗抽獎｜凱滙得主揭盅　即睇你有無中獎
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凱滙得主今日揭盅。(資料圖片)

商界推出多項疫苗抽獎「谷針」，其中全城觸目的觀塘「凱滙」單位抽獎的幸運兒正式揭盅。所有得獎者將以登記時提供的流動電話號碼，透過電話及短訊方式獲個別通知。

抽樓活動由信和集團旗下黃廷方慈善基金與華人置業集團共同贊助，共逾250萬人登記。抽獎由范徐麗泰、譚耀宗，以及主辦單位的法律顧問胡關李羅律師行的代表見證。終極大獎的凱滙二期3座47樓D室一房住宅單位，樓面面積約449平方呎，約值1,080萬元，二獎為10萬元預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額，名額20個。

信和疫苗抽獎頭獎幸運兒

⚫ 身分證號碼：Z710****　電話號碼：****0215

20名信和疫苗抽獎二獎幸運兒

⚫ 身分證號碼：D514****　電話號碼：****1345
⚫ 身分證號碼：Z234****　電話號碼：****6997
⚫ 身分證號碼：R073****　電話號碼：****1361
⚫ 身分證號碼：M536****　電話號碼：****8960
⚫ 身分證號碼：WX111****　電話號碼：****0687
⚫ 身分證號碼：V100****　電話號碼：****0532
⚫ 身分證號碼：R603****　電話號碼：****5556
⚫ 身分證號碼：K527****　電話號碼：****0576
⚫ 身分證號碼：E810****　電話號碼：****8466
⚫ 身分證號碼：Z661****　電話號碼：****9104
⚫ 身分證號碼：P082****　電話號碼：****2171
⚫ 身分證號碼：G637****　電話號碼：****9172
⚫ 身分證號碼：D482****　電話號碼：****2209
⚫ 身分證號碼：Z167****　電話號碼：****9076
⚫ 身分證號碼：F050****　電話號碼：****8560
⚫ 身分證號碼：Y137****　電話號碼：****5403
⚫ 身分證號碼：Z456****　電話號碼：****4585
⚫ 身分證號碼：Z258****　電話號碼：****2988
⚫ 身分證號碼：Y351****　電話號碼：****8099
⚫ 身分證號碼：C320****　電話號碼：****8586

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抽獎由范徐麗泰(右)、譚耀宗(左)，以及主辦單位的法律顧問胡關李羅律師行的代表見證。(蘇文傑攝)

信和疫苗抽獎第二輪9月底截止

第二輪抽獎活動已接受網上登記，9月30日下午5時半截止，在9月底或之前已於香港接種至少一劑新冠疫苗的香港居民均可參加。首輪活動無贏得終極大獎的合資格香港永久居民，將自動獲納入參加第二輪活動而毋須額外登記。若9月30日或之前，全港有500萬或以上人口已接種至少一劑疫苗，黃廷方慈善基金與華人置業集團將送出另一個價值約1,200萬元的凱滙一房住宅單位作終極大獎。詳情可參考活動網站

相關新聞：打疫苗抽獎｜一文睇清抽獎要求及獎賞登記細節 豪宅、機票、酒店、手機、股票 (持續更新)

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信和疫苗抽獎頭獎幸運兒出爐。(蘇文傑攝)

長江集團抽獎周五截止

另外，長江實業集團聯同李嘉誠基金會送出總值港幣2,000萬元的禮券大抽奬，將於2021年9月10日晚上11時59分截止參加，已接種疫苗的市民可參加抽獎，頭獎可獨得價值500萬港元的長江集團禮券，可用作支付購買長江實業發展的香港一手住宅物業的部分樓價。有關抽獎網站現以接受登記。大抽獎將於9月13日舉行，並於9月20日公布得奬結果。

相關新聞：

長江集團與李嘉誠基金會2000萬元抽奬

疫苗抽獎｜總商會第四輪得獎者名單出爐　下輪9月中公布 (附名單連結)

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫苗抽獎｜凱滙得主揭盅　即睇你有無中獎-283869
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