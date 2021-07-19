疫苗抽獎｜長江集團與李嘉誠基金會2000萬元抽奬 周二起接受登記(附連結)

為響應政府新冠疫苗接種計劃，長江實業集團聯同李嘉誠基金會送出總值港幣2,000萬元的禮券大抽奬，給予已接種疫苗的市民，頭獎可獨得價值500萬港元的長江集團禮券，可用作支付購買長江實業發展的香港一手住宅物業的部分樓價。有關抽獎網站周二（7月19日）起接受登記。大抽獎將於9月13日舉行，並於9月20日公布得奬結果。

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凡於本年8月31日或之前年滿18歲並在香港完成接種兩劑新冠疫苗的香港身份證持有人，包括永久居民或非永久居民，可由7月19日早上9時起至本年9月10日晚上11時59分止到有關抽獎網站登記參加大抽奬，若曾感染新冠肺炎並已康復者，只須完成接種一劑疫苗。

得獎36名 頭獎500萬元物業禮券

今次長江集團送出2,000萬港元禮券大抽獎，得獎名額共36名，包括頭獎1名，可獨得500萬元的長江集團禮券、二獎2名各得300萬元長江集團禮券、3獎3名各得100萬元長江集團禮券、四獎10名各得50萬元長江集團禮券、五獎20名各得5萬元的長江集團禮券。至於禮券可用於長江集團旗下所有品牌。

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