疫苗抽獎｜旅發局賞你遊大抽獎結果出爐 即刻入嚟對號碼 (附結果連結)

旅發局早前舉行「賞你遊大抽獎」結果出爐！大抽獎吸引逾45萬名合資格市民參加，最終抽出逾1萬名得獎者，每人將獲指定的免費「賞你遊」旅行團名額2個。

參加者可到「賞你遊大抽獎」網站，以身分證號碼的頭4位英文字母及數字，及電話號碼查看結果。 此外，得奬者將獲短訊通知，並須於9月30日或以前，按短訊內的相關資枓，向旅行社查詢出發日期、詳細行程及預訂。

旅發局提醒，得奬者須備有以下文件以證明其資格，包括：

⚫ 得奬電話短訊

⚫ 香港身分證正本

⚫ 每名得奬者及同行親友必須備有香港政府衞生署發出的新冠疫苗接種正本及/或電子紀錄

另外，旅行團出發前，得奬者及同行親友亦需填寫健康及已接種疫苗申報表，並簽署作實。

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