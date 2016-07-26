疫苗抽獎｜總商會3000萬元獎品出爐 送3輛平治房車

商界密密「谷針」，早前已透露舉辦疫苗大抽獎的香港總商會正式公布活動詳情，獎品總值逾3,000萬元，除已公布的港鐵年票、機票、主題樂園套票外，另將送出3輛平治C系列房車。

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抽獎將於下月2日起接受登記，參加者需要年滿18歲、持香港身分證並已接種兩劑新冠疫苗，登記時輸入身分證號碼及流動電話號碼。活動分七輪抽獎，舉行日期分別為7月22日、8月5日、8月19日、9月2日、9月16日、9月23日及9月30日。每名參加者只可登記一次，但如於首六輪未能中獎將自動進入下一輪抽獎。

獎品包括：3輛平治C系列房車、怡和集團1萬元購物禮券、5,000元餐飲禮券、酒店度假遊、500張港鐵年票、500份1萬元太古地產購物禮券、本地及海外酒店住宿、國泰商務客位機票，以及數以千計購物、餐飲及電影禮券等。