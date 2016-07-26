疫苗抽獎｜HK Express送2.5萬張機票 日韓泰等14地周四登記 (附網站)

機管局舉行疫苗抽獎，合共送出5萬張雙程機票，由HK Express及國泰航空各送出2.5萬張，本周四(16日)起接受登記。HK Express今日宣布，有關機票包括由香港來往日本、韓國、泰國等14個HK Express熱門航點。

HK Express表示，是次抽獎活動由機管局贊助，凡持有效香港身份證的永久或非永久居民，只要於9月30日或之前，在香港完成接種兩劑疫苗，或已接種一劑的新冠肺炎康復者，均可參加抽獎。參加者可於本周四(16日)早上10時至9月30日晚上11時59分期間，登入HK Express的官方網站登記。

HK Express疫苗抽獎結果下月公布

HK Express將於10月8日以電郵方式通知個別幸運兒，並將於2021年10月12日公布得獎名單，並會在相關航線恢復營運時，再次以電郵方式聯繫個別得獎者，向他們提供機票兌換網站的網址詳情，得獎者只需按照網站的指示即可兌換機票；航線恢復營運將取決於旅遊限制與隔離政策是否解除。