Am730
Am730
Am730
Am730
News
疫苗抽獎｜HK Express送2.5萬張機票　日韓泰等14地周四登記 (附網站)
17 小時前
#Hashtags
疫苗抽獎HK Express香港快運機管局新冠疫苗國泰航空
疫苗抽獎｜HK Express送2.5萬張機票　日韓泰等14地周四登記 (附網站)
news-images
機管局推出疫苗抽獎，HK Express送2.5萬張機票，目的地包括日韓泰等14地。(資料圖片)

機管局舉行疫苗抽獎，合共送出5萬張雙程機票，由HK Express及國泰航空各送出2.5萬張，本周四(16日)起接受登記。HK Express今日宣布，有關機票包括由香港來往日本、韓國、泰國等14個HK Express熱門航點。

HK Express表示，是次抽獎活動由機管局贊助，凡持有效香港身份證的永久或非永久居民，只要於9月30日或之前，在香港完成接種兩劑疫苗，或已接種一劑的新冠肺炎康復者，均可參加抽獎。參加者可於本周四(16日)早上10時至9月30日晚上11時59分期間，登入HK Express的官方網站登記。

HK Express疫苗抽獎結果下月公布

HK Express將於10月8日以電郵方式通知個別幸運兒，並將於2021年10月12日公布得獎名單，並會在相關航線恢復營運時，再次以電郵方式聯繫個別得獎者，向他們提供機票兌換網站的網址詳情，得獎者只需按照網站的指示即可兌換機票；航線恢復營運將取決於旅遊限制與隔離政策是否解除。

相關新聞：

疫苗抽獎｜機管局送5萬張免費機票　9月16日開始報名 (附登記網站)

打疫苗抽獎｜一文睇清抽獎要求及獎賞登記細節 豪宅、機票、酒店、手機、股票 (持續更新)

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫苗抽獎｜hk-express送2-5萬張機票　日韓泰等14地周四登記-附網站-284561
#Hashtags
疫苗抽獎HK Express香港快運機管局新冠疫苗國泰航空
Am730

劏房續租加幅擬下調至一成　業主會：最終恐令租客瞓街 (更新)

喬治小王子當不上國王？ 著名小說家料英王室或兩代之內消失

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
劏房續租加幅擬下調至一成　業主會：最終恐令租客瞓街 (更新)
Am730
Am730
喬治小王子當不上國王？ 著名小說家料英王室或兩代之內消失
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多