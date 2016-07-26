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疫苗接種｜單日多1.2萬人打第一針　累計63.6%人已接種首針
31 分前
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疫苗接種｜單日多1.2萬人打第一針　累計63.6%人已接種首針
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本港單日多1.2萬接種第一劑新冠疫苗。(政府新聞處資料圖片)

本港的新冠疫苗接種計劃至今展開第195日，政府公布今日(8日)共有12,047人接種第一劑疫苗，科興疫苗佔約4,400人、復必泰疫苗佔約7,700人；第二劑就27,824人接種，包括約9,200針科興和約18,700針復必泰。至今本港累計428.49萬人已接種最少一針，佔適齡接種人口63.6%，已打兩針的就有368.2萬人，佔適齡人口54.7%。截至晚上8時的過去24小時，共有約8,000人在網上預約接種第一劑或第二劑。

9人接種新冠疫苗後不適　全數情況穩定

此外，本港昨日共有9人接種疫苗後出現副作用或不適，而由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下指定普通科門診診所送院。他們全部情況穩定，其中8人已經出院、1人不遵從醫生勸告自行出院。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫苗接種｜單日多1-2萬人打第一針　佔可接種人口63-6-283950
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