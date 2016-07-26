疫苗接種｜政府譴責「四針男」自私不負責任 或構刑事罪不排除起訴

一名30歲新加坡男子在當地接種兩劑莫德納新冠疫苗後，上月到觀塘曉光街體育館再接種多兩劑復必泰，並在接種第四針後始通知在場醫護人員。政府發言人今日(19日)回應有關報道時，指涉事男子不誠實地取得在本港疫苗接種中心接種多兩針的利益，形容行為除有機會對自身健康構成風險外，亦會牽連為其接種疫苗的醫護人員、嚴重浪費珍貴疫苗資源，政府譴責這種罔顧他人、極度自私和不負責任的行為。

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發言人補充說，有關行為或涉有人以失實陳述及欺騙手段獲取利益，並構成刑事罪行。政府會進行調查並考慮採取適當法律行動，必要時會起訴相關人士，亦不排除會考慮不為相關人士提供在港接種疫苗的紀錄證明。當局承認，一如其他地方的疫苗接種計劃，政府無法事先準確掌握市民在本港以外地方的疫苗接種紀錄，指市民有責任在本港接種疫苗時，就其健康和疫苗接種情況如實陳述。

當局又重申，目前本港有兩款新冠疫苗獲授權作緊急使用，並透過政府疫苗接種計劃提供，有關安排和劑量如下：

⚫ 未曾接種任何新冠疫苗人士：兩劑

⚫ 曾感染新型肺炎人士：一劑

⚫ 曾在本港以外地方接種首針的抵港人士：向負責接種的醫護人員如實交代有關詳情後，方會獲考慮安排接種第二針

⚫ 已在本港以外地方完成接種的抵港人士：毋須再接種