疫苗接種｜斯里蘭卡等地針紙獲港府認可 周三凌晨生效

再有國家的新冠疫苗接種紀錄獲港府認可，政府今日(11日)公布，後日(13日)凌晨零時起將認可由斯里蘭卡、根西島、澤西島及部分英國海外屬地發出、符合指定格式的「針紙」。屆時香港居民如持有由斯里蘭卡相關主管當局發出，並符合指定格式的疫苗接種紀錄，可直接從相關A組高風險地區登機來港。

當局補充，雖然根西島、澤西島及部分英國海外屬地，包括安圭拉、開曼群島、福克蘭群島、直布羅陀、蒙特塞拉特，以及聖赫勒拿、阿森松島和特里斯坦達庫尼亞群島，目前並非A組高風險地區，但有關安排可便利持有由該國相關主管當局發出，並符合指定疫苗接種紀錄格式的香港居民，從A組高風險地區登機來港。政府提醒，有關旅客所接種的疫苗，必須為列於政府「就指明用途認可2019冠狀病毒病疫苗列表」上的疫苗。

政府認可新冠疫苗接種紀錄地區名單

在10月13日起，港府將認可由77個地區發出的疫苗接種紀錄，包括香港、內地和澳門，以及經世界衞生組織指明當地監管機構為嚴格監管機構的地區，即澳大利亞、加拿大、日本、英國、美國、奧地利、比利時、保加利亞、克羅地亞、塞浦路斯、捷克共和國、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、意大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典、阿爾巴尼亞、安道爾、法羅群島、冰島、以色列、列支敦士登、摩納哥、摩洛哥、北馬其頓、挪威、巴拿馬、聖馬力諾、瑞士、土耳其、烏克蘭及梵蒂岡。

至於由港府與當地政府達成認可安排的地區，就只接受指定格式，包括南非、孟加拉、巴西、智利、印度、印度尼西亞、伊朗、韓國、馬來西亞、尼泊爾、新西蘭、巴基斯坦、菲律賓、俄羅斯、新加坡、泰國、阿拉伯聯合酋長國，以及後日新增的斯里蘭卡、根西島、澤西島、安圭拉、開曼群島、福克蘭群島、直布羅陀、蒙特塞拉特，以及聖赫勒拿、阿森松島和特里斯坦達庫尼亞群島。

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