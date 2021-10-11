Am730
Am730
Am730
Am730
News
疫苗接種｜斯里蘭卡等地針紙獲港府認可　周三凌晨生效
2021-10-11
#Hashtags
疫苗接種新型肺炎新冠疫苗針紙接種紀錄高風險地區新冠肺炎強制檢疫斯里蘭卡根西島澤西島安圭拉開曼群島福克蘭群島直布羅陀蒙特塞拉特聖赫勒拿阿森松島特里斯坦達庫尼亞群島
疫苗接種｜斯里蘭卡等地針紙獲港府認可　周三凌晨生效
news-images
斯里蘭卡等地針紙獲港府認可。(資料圖片)

再有國家的新冠疫苗接種紀錄獲港府認可，政府今日(11日)公布，後日(13日)凌晨零時起將認可由斯里蘭卡、根西島、澤西島及部分英國海外屬地發出、符合指定格式的「針紙」。屆時香港居民如持有由斯里蘭卡相關主管當局發出，並符合指定格式的疫苗接種紀錄，可直接從相關A組高風險地區登機來港。

當局補充，雖然根西島、澤西島及部分英國海外屬地，包括安圭拉、開曼群島、福克蘭群島、直布羅陀、蒙特塞拉特，以及聖赫勒拿、阿森松島和特里斯坦達庫尼亞群島，目前並非A組高風險地區，但有關安排可便利持有由該國相關主管當局發出，並符合指定疫苗接種紀錄格式的香港居民，從A組高風險地區登機來港。政府提醒，有關旅客所接種的疫苗，必須為列於政府「就指明用途認可2019冠狀病毒病疫苗列表」上的疫苗。

政府認可新冠疫苗接種紀錄地區名單

在10月13日起，港府將認可由77個地區發出的疫苗接種紀錄，包括香港、內地和澳門，以及經世界衞生組織指明當地監管機構為嚴格監管機構的地區，即澳大利亞、加拿大、日本、英國、美國、奧地利、比利時、保加利亞、克羅地亞、塞浦路斯、捷克共和國、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、意大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典、阿爾巴尼亞、安道爾、法羅群島、冰島、以色列、列支敦士登、摩納哥、摩洛哥、北馬其頓、挪威、巴拿馬、聖馬力諾、瑞士、土耳其、烏克蘭及梵蒂岡。

至於由港府與當地政府達成認可安排的地區，就只接受指定格式，包括南非、孟加拉、巴西、智利、印度、印度尼西亞、伊朗、韓國、馬來西亞、尼泊爾、新西蘭、巴基斯坦、菲律賓、俄羅斯、新加坡、泰國、阿拉伯聯合酋長國，以及後日新增的斯里蘭卡、根西島、澤西島、安圭拉、開曼群島、福克蘭群島、直布羅陀、蒙特塞拉特，以及聖赫勒拿、阿森松島和特里斯坦達庫尼亞群島。

相關新聞：

新冠肺炎｜港增7打齊針輸入　最少6人帶L452R

疫苗接種｜下周多4間公立醫院設注射站

新冠肺炎｜機場貨運工染Delta　理大蕭傑恒料受無入境機組傳染

通關｜健康碼設追蹤技術上可行　薛永恒：惟須考慮是否有效

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫苗接種｜斯里蘭卡等地針紙獲港府認可　周三凌晨生效-288252
#Hashtags
疫苗接種新型肺炎新冠疫苗針紙接種紀錄高風險地區新冠肺炎強制檢疫斯里蘭卡根西島澤西島安圭拉開曼群島福克蘭群島直布羅陀蒙特塞拉特聖赫勒拿阿森松島特里斯坦達庫尼亞群島
Am730

天氣｜天文台：「圓規」今晚闖港800公里範圍後　將發三號強風信號 (更新)

新冠肺炎｜港增7打齊針輸入　最少6人帶L452R

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
天氣｜天文台：「圓規」今晚闖港800公里範圍後　將發三號強風信號 (更新)
Am730
Am730
新冠肺炎｜港增7打齊針輸入　最少6人帶L452R
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多