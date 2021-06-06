疫苗接種｜旅遊從業員「轉行」登記打針：起碼5個月有收入

過去一年半的新型肺炎疫情，重創本港旅遊業界，政府早前接納旅遊業界建議而成立「旅遊業疫苗中心行政支援計劃」，所聘請的旅遊業從業員已於上月1日，正式接手社區疫苗接種中心的行政支援工作。公務員事務局長聶德權今日(6日)在其Facebook專頁，發布2名受聘員工的訪問短片，分享對計劃的感受。

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在跨境旅遊巴公司負責管理車隊近20年的成先生，受疫情影響公司已停業逾年，他形容「之前絕對未試過這樣差的情況，因為到現在已停業一年，是前所未有。」一度預備轉行的他，在當局推出計劃、提供臨時職位予從業員後才稍感安心。目前在秀茂坪曉光街體育館社區疫苗接種中心擔任登記員的他，表示早前已報讀僱員再培訓局的「特別・愛增值」計劃，但現時這個就業計劃令他確保有5個月的工作機會，認為不論多少也起碼有收入、可以堅持下去，故已暫時打消轉行念頭，又笑言「可能呢行(旅遊業)接觸人多」，因此在新崗位並不懼怕招呼市民。

從業員盼更多人打針 旅遊業就有望復甦

至於已逾年沒有帶過團的外遊領隊Paul，最近也成為了旺角界限街體育館(一號及二號)社區疫苗接種中心的登記員。他認為，疫苗計劃與旅遊業復甦息息相關，期待協助更多市民接種後，令社會恢復正常，旅遊業也可以重振聲威，「所以我們在這裡返工的每位旅遊業同事，都好希望更多人來注射疫苗，之後就到旅遊業復甦的一日！」

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聶德權表示，在「防疫抗疫基金」創造職位計劃下，政府聘請約1,700位旅遊從業員短期擔任24間疫苗接種中心運作管理及行政支援工作。現時各中心運作暢順，部分同事更接受挑戰，參與外展疫苗接種服務。他續稱，由當日旅遊業提議予政府至「拍板」、調整細節再落實，只用了10日時間，「全賴大家目標一致，願意多走一步。」

召集人形容工作如導遊日常

旅議會名譽顧問、旅遊業疫苗中心行政支援計劃召集人胡兆英稱，旅遊業界一直擅長於服務旅客及市民，疫苗接種計劃的工作正適合從業員參與，形容工作就如領隊、導遊的工作，不會受環境所限，快速適應所有工作、處理突發事件。他表示，「去年封關後整個業界停頓了，經歷第一波、第二波、第三波時，有些從業員已經做兼職，有些去做保安、的士司機，差不多所有的從業員已經離開了業界。」