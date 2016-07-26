疫苗接種｜教育局更改全日面授規定 12至17歲打首針滿14天同屬完成接種

衛生防護中心轄下科學委員會昨日公布，建議12至17歲青少年只接種一針復必泰。教育局今日(16日)更新指引，接納12至17歲學生接種一劑疫苗滿14天同屬完成接種，若相關學生首針接種率達至七成，加上教職員打齊兩針滿14天接種率達七成，已可申請恢復全日面授課堂和進行課外活動。至於年滿18歲學生則維持原本安排，須打齊兩針滿14天才算完成接種。另外，部分年級接種率達七成可申請恢復個別年級全日面授和課外活動的安排不變。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日亦於電台節目表示，做法能加速達至七成接種率，令更多學校可全日面授，認為是「好事」。