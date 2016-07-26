疫苗接種｜葉劉淑儀做「白老鼠」打第三針 揀復必泰「溝針」

在本港新冠疫苗接種計劃正式展開前，政府多名官員和行政會議成員等獲優先接種科興疫苗。行會成員之一、新民黨立法會議員葉劉淑儀，在完成接種兩劑科興疫苗後，今日(16日)到養和東區醫療中心參與「第三針測試計劃」，並選擇接種復必泰疫苗「溝針」。

葉劉打科興逾半年 中和抗體呈陰性

葉劉淑儀在facebook專頁表示，今年2月22日接種首劑科興疫苗，約3個月後的5月28日到醫院進行身體檢查時，驗出體內病毒抗體指數是182.6，屬合格水平。不過，她周一(13日)在抽血測試時，發現體內中和抗體已呈陰性，換言之接種過了一段時間後，身體內已沒有抗體，並指即使早前已完成接種疫苗，亦有可能染疫甚至傳染他人。

因此，葉劉淑儀自願報名參加養和東區醫療中心的第三針疫苗計劃，以作最新的臨床測試，並選擇接種復必泰疫苗「溝針」。她在接種後，獲醫生詳盡解說近半小時，其後也在中心稍事休息後才離開。

打第三針「溝針」後感疲倦

接種第三劑疫苗後，葉劉淑儀稱感到少許疲倦，但身體狀況依然良好，但預計明日開始會更疲累，故獲醫生建議兩星期內不能喝酒及做劇烈運動，並要多飲水、休息，如有任何不適應立即求醫。她之後要再抽5次血，持續跟進情況，下次抽血日會是本月底。葉劉淑儀並稱，正如另一名行會成員、工聯會黃國健所言，「作為公眾人物接種『第三針』是以身作則，名副其實做『白老鼠』了。」

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