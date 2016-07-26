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疫苗接種｜葉劉淑儀做「白老鼠」打第三針　揀復必泰「溝針」
6 小時前
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新型肺炎新冠疫苗疫苗接種第三針科興疫苗復必泰疫苗溝針葉劉淑儀
疫苗接種｜葉劉淑儀做「白老鼠」打第三針　揀復必泰「溝針」
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葉劉淑儀指打第三針和「溝針」後，感到少許疲倦。(葉劉淑儀FB)

在本港新冠疫苗接種計劃正式展開前，政府多名官員和行政會議成員等獲優先接種科興疫苗。行會成員之一、新民黨立法會議員葉劉淑儀，在完成接種兩劑科興疫苗後，今日(16日)到養和東區醫療中心參與「第三針測試計劃」，並選擇接種復必泰疫苗「溝針」。

葉劉打科興逾半年　中和抗體呈陰性

葉劉淑儀在facebook專頁表示，今年2月22日接種首劑科興疫苗，約3個月後的5月28日到醫院進行身體檢查時，驗出體內病毒抗體指數是182.6，屬合格水平。不過，她周一(13日)在抽血測試時，發現體內中和抗體已呈陰性，換言之接種過了一段時間後，身體內已沒有抗體，並指即使早前已完成接種疫苗，亦有可能染疫甚至傳染他人。

因此，葉劉淑儀自願報名參加養和東區醫療中心的第三針疫苗計劃，以作最新的臨床測試，並選擇接種復必泰疫苗「溝針」。她在接種後，獲醫生詳盡解說近半小時，其後也在中心稍事休息後才離開。

打第三針「溝針」後感疲倦

接種第三劑疫苗後，葉劉淑儀稱感到少許疲倦，但身體狀況依然良好，但預計明日開始會更疲累，故獲醫生建議兩星期內不能喝酒及做劇烈運動，並要多飲水、休息，如有任何不適應立即求醫。她之後要再抽5次血，持續跟進情況，下次抽血日會是本月底。葉劉淑儀並稱，正如另一名行會成員、工聯會黃國健所言，「作為公眾人物接種『第三針』是以身作則，名副其實做『白老鼠』了。」

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫苗接種｜葉劉淑儀做「白老鼠」打第三針　選擇復必泰「溝針」-285156
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