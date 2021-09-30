疫苗接種｜院友拒打科興家屬須提供原因 聶德權：絕無施壓這件事

社署推出疫苗諮詢先導計劃，若院友或家屬不反對接種疫苗，便會為院友接種科興疫苗；但若家屬不贊成接種，要提供原因。負責統籌疫苗接種計劃的公務員事務局長聶德權表示，不存在施壓。

稱倘家屬反對 當局不會要求院友打針

聶德權說，接種疫苗前會有醫生先看院舍長者的紀錄，記錄看到合適打針的，會聯絡他們的家人，請他們表達意願。所以只要他們不反對，或者他們同意、在長者同意下都可以打針，他希望這個流程本身，第一與政府每年打的流感針流程基本上一致；第二希望簡化程序，很清晰地能讓更多長者打針，聲稱不存在這兩天說的施壓，強調絕對沒有施壓這件事。

他續稱，醫學證據是很清晰，長者是需要接種疫苗，而政府經過醫生看過合適接種疫苗的長者，院舍便會聯絡其家人，如果他們的家人表達意願是反對，當局不會要求接種疫苗。

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