疫苗接種｜青少年今起可打復必泰 外國學生冀回國免檢疫

新冠疫苗接種計劃在港展開第109日，截至昨日(13日)已有約173.8萬人接種最少一針，佔適齡接種人口26.5%。12至15歲青少年今日(14日)開始可接種復必泰疫苗，國際學校學生Juwan表示，打針後身體未見不適和副作用，認為趁早接種可以避開人潮、省卻排隊時間，希望之後回國能夠豁免強制檢疫。

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政府上周四公布，下調接種年齡下限後，會多24萬名12至15歲學童適合接種疫苗，社區疫苗接種中心預約系統上周五開放、今日開始接種，料本港適齡接種人口的接種率今晚或因基數增加而輕微減少。

專科醫生指接種率低與信心有關

另外，醫管局普通科門診計劃本月25日起，為病人提供接種新冠疫苗諮詢，呼吸系統專科醫生梁子超表示，早前打針的風險通報出現問題，令部分長期病患和長者對打針產生「虛驚」和誤解，認為諮詢服務應提供明確訊息、說清楚不宜接種的原則，又指最重要是政府重建市民對接種疫苗的信心。

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社區組織協會幹事連瑋翹則擔心，醫管局門診壓力或因而增加，影響恆常服務，建議改由衞生署健康中心負責、邀請私家醫生合作，或提供資助額予接種人士進行身體檢查等。他又說，較少長者有身體檢查的習慣，形容今次措施如同「臨急抱佛腳」，希望日後可維持長者身體檢查的服務。