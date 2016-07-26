疫苗接種｜3間公院下周三起設注射站 供病人訪客即場打復必泰

政府今日(24日)公布，醫管局轄下的三間公立醫院，包括瑪麗醫院、伊利沙伯醫院和屯門醫院，將由下周三(29日)起設立新冠疫苗接種站，方便在醫院覆診的病人和訪客，特別是專科門診的病人，即場接種復必泰疫苗，無須預約。公務員事務局長聶德權表示，在試行有關安排後，會視乎實際情況在更多公立醫院設立接種站。

市民在現場打首針後，可安排在同一接種站，或其他社區疫苗接種中心打第二針疫苗。若市民選擇接種科興疫苗，接種站會轉介他們往鄰近的社區疫苗接種中心。

三個注射站地點包括薄扶林道102號瑪麗醫院S座三樓、加士居道30號伊利沙伯醫院日間醫療中心地下、青松觀路23號屯門醫院主座地下大堂。開放時間為周一至五(公眾假期除外)朝10晚7，午膳時間照常開放。最後接種時間為下午6時半。

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