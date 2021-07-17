盼2049年告別劏房？關注團體斥政府欠決心坦言「唔樂觀」

國務院港澳辦主任夏寶龍早前表示，將以「告別劏房」列為實現國家第二個百年奮鬥目標，盼2049年後不會再有籠屋、劏房問題。全港關注劏房平台召集人鄧寶山今日於電台節目批評，取締劏房從來不是政府的目標，導致劏房數目不減反增，又斥現時推動租管力度不足，對實施「起始租金」的態度曖昧，反映政府對處理劏房問題一直欠缺決心，坦言對2049年前能取締劏房不樂觀。

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鄧寶山表示，政府以往態度認為劏房有存在價值，從來都沒有以取締劏房作為政策目標。他續指，明白無辦法能一下子取締所有劏房，但認為仍可作政策調整，以每年減少5,000至1萬個單位作為目標，並考慮安置方案，強調政府一直以來「方向唔係取締劏房，根本唔會達成」。鄧又指，不少關注團體過去數年均希望與政府溝通，但政府給予的態度「都係唔想接觸」，故不了解劏房戶的確實狀況。