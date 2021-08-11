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矚目審訊 被控從事間諜活動 加商遭中國判監11年
1 小時前
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斯帕沃爾間諜國家機密康明凱孟晚舟中加關係間諜罪
矚目審訊 被控從事間諜活動 加商遭中國判監11年
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加拿大駐北京大使館昨就斯帕沃爾的宣判，播出有關他和康明凱的關押影片。(美聯社)
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孟晚舟周二繼續就其引渡往美國案出庭，軟禁在家候審的她戴有電子腳鐐。
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斯帕沃爾(右)活躍於北韓，圖為2013年陪同前NBA球星洛文(左)從北京搭飛機往北韓。

涉嫌從事間諜活動、2018年12月起被中國拘留的加拿大商人斯帕沃爾(Michael Spavor)，昨被判處監禁11年、沒收5萬元人民幣個人財產，以及驅逐出境，但判決未有提及時間；代表他的中國律師向路透社稱，一般會完成刑期後才遭驅逐出境，在特別情況下或提早。斯帕沃爾與加拿大前外交官康明凱(Michael Kovrig)在華為太子女孟晚舟於加拿大機場被捕後遭中方扣押，加拿大和美國均認為中方拿他們作人質，兩國再促請中方放人。
 

斯帕沃爾於2018年12月被丹東市國家安全局扣押審查，翌年5月正式被捕。遼寧省丹東市人民檢察院去年6月，以涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪，向丹東市中級人民法院提訴控告斯帕沃爾，今年3月19日一審，因涉及國家秘密閉門聆訊，直至昨日宣讀判決。被控同樣罪名的康明凱也在3月完成審訊，未知何時宣判。


到場旁聽的加拿大駐華大使鮑達民稱，斯帕沃爾案件的司法程序不公平和欠缺透明，他有兩星期考慮上訴。美國國務卿布林肯稱，任意拘捕個別人士向外國政府施壓絕對不能接受，「民眾絕不應被用作談判籌碼」。中方一直否認案件與孟晚舟引渡往美國的聆訊有關，後者的司法程序審理已結束，料周三起審理引渡申請。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/矚目審訊-被控從事間諜活動-加商遭中國判監11年-279999
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