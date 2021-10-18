神舟十三號｜翟志剛王亞平首度出艙

中國太空站天和號核心艙內的神舟十三號兩名太空人翟志剛與王亞平，今晚6時51分起陸續出艙，葉光富則在艙內配合兩名出艙太空人展開艙外操作。出艙活動預計持續6小時。

這是中國首位出艙太空人翟志剛時隔13年後再次出艙，王亞平則成為中國首位出艙活動的女太空人，邁出中國女性艙外太空行走第一步。兩名太空人穿著中國新一代「飛天」艙外太空衣，在機械臂輔助下，展開機械臂懸掛裝置與轉接件安裝及艙外典型動作測試等工作。

葉光富料在第二次出艙活動中出艙

翟志剛在出艙一刻，再次說出2008年9月27日執行神舟七號出艙任務時所講的經典對白「我已出艙，感覺良好」，王亞平馬上接著說「我一會兒出艙，感覺良好」。葉光富不甘示弱，也回一句「我下次出艙，感覺良好」。

據介紹，王亞平的艙外太空衣與另外兩套在軌艙外太空衣略有不同，花紋是在太空首次亮相的「國旗上的星星的顏色」——黃色，而且設計上更適合體型瘦小的太空人穿著。另外兩套艙外太空衣的花紋是國旗紅和太空藍。