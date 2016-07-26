神舟十二號與天和核心艙分離 3航天員明日返回地球 (更新)

中國神舟十二號載人飛船在上午9時前，與天和核心艙成功分離，載人航天工程太空站工程階段飛行任務總指揮部决定，神舟十二號飛船明天返回地球。

3航天員留駐太空站90天破紀錄

內地《新華社》報道，截至目前，3名神舟十二號航天員聶海勝、劉伯明及湯洪波，已經在太空站留駐90日，刷新中國航天員單次飛行任務太空駐留時間的紀錄，將於明日重返地球。分離前，航天員乘組在地面科技人員的配合下，完成了空間站組合體狀態設置、實驗數據整理下傳、留軌物資清理轉運等撤離前各項工作。返回艙將降落位於內蒙阿拉善盟額濟納旗的東風著陸場，是載人航天工程首度啟用這個著陸場。

神舟十二號載人飛船在6月17日於酒泉衛星發射中心升空，其後與天和核心艙對接，3名航天員聶海勝、劉伯明和湯洪波在駐留核心艙期間執行多項任務，包括二次出艙及記錄太空美景等，現已在太空站留駐90日，創下中國航天員在太空逗留的最長紀錄。

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