移民潮｜年中近9萬人離港 政府：概念上與移民不同

政府統計處發表數字顯示，本年年中的香港人口臨時數字為7,394,700人，與去年年中人口7,481,800人比較，減少87,100人，跌幅為1.2%，年內有8.92萬名香港居民遷走，較去年的淨移出49,900人，多出近八成。

在2020年年中至2021年年中期間，本港出生人數為3.85萬人，死亡人數則為5.04萬人，換言之，期間本港人口自然減少1.18萬人，同期內有1.39萬名單程證持有人移入。

政府：國際城市人口流動性高

政府發言人指，淨遷移涵蓋香港居民以工作和讀書等各種目的進出香港的流動，在概念上與移民並不相同，強調香港作為一個國際城市，人口的流動性一直很高。

發言人又指，在新冠疫情持續影響下，香港和世界其他地區實施嚴厲的關口管制和檢疫措施，國際行程受到嚴重影響，期間移入香港的人數繼續處於低水平，包括單程證持有人及外傭等，而在疫情前已離港的香港居民，亦可能選擇繼續留在外地或因航程受阻而未能返港。

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