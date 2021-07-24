移民潮｜怕歧視？難搵工？嫁英港女：心態最重要

英國放寬BNO入籍門檻，移民潮近月再成港人熱搜關鍵詞，在機場不時出現送別親友的畫面。然而，要在異地重新起步談何容易，不少人更擔心種族歧視、搵工困難等現實問題。一名移居英國將近10載的「80後」港女阿如(化名)，透過自身經歷剖析她最初抵達英倫時所遇到的生活轉變，以及新冠疫情前後英國的社會狀況，她亦會分享一些實用建議，讓將要移居英國的港人，能預早做好心理準備。

在本港大學修讀中文系的阿如，畢業後執起教鞭，過著穩定的生活。之所以移民英國，阿如指源於一段異地戀，考慮到婚後的相處情況，所以決定離開香港，與華人丈夫在當地展開新生活。期間，阿如一直留意香港情況，從2013年的雨傘運動，到前年的反修例事件，都教她印象深刻，她慨嘆「香港變了許多」。近月，本港再掀移居英國的熱潮，就連她居住的南威爾士(South Wales)小鎮，亦陸續有來自香港的家庭。

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移民英國只能「替人倒垃圾」屬謬論

不少港人在移民前，都像阿如有一份穩定的工作，要在異地重新開始談何容易。不過，阿如指英國很多工種的薪酬待遇差別不大；加上英國亦有最低工資保障，每小時平均有9磅至10磅(折合約100至110港元)，她感覺在英國生活較香港輕鬆。阿如續說，相比之下，英國教師人工只是一般，「唔做教師亦非可惜，只要眼光放闊就能搵到工作，藍領比白領人工通常更高，當中水喉師傅、建屋工人薪金都唔錯，即使倒垃圾人工亦唔差，而且唔係你想做就有得做。」對於有人揶揄港人移民英國後，要替當地人倒垃圾才能糊口，阿如直指有關說法「全是謬論」，但她亦提醒有意移民英國的港人，受新冠肺炎疫情影響，需要有心理準備找工作會較以往難。

移民英國最難適應是陰沉天氣

在英國重新開始，阿如並不感到可惜，但最令她難以適應的，反而是英國的天氣：「英國經常下雨，天陰寒冷，整個城市顯得死氣沉沉，容易令人抑鬱」，其後她與丈夫誕下女兒，伴女為樂，假日遊山玩水，慢慢適應在英國的生活。在丈夫照顧下，現時在家品店兼職的阿如坦言，所賺的薪金已經「夠使夠用」；加上英國生活節奏緩慢，讀書壓力亦較香港小，阿如笑言移居英國後，自己脫髮問題亦有改善。

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英國歧視「好Minor」

相較於在港落樓就可解決衣食住行等生活所需，阿如認為英國顯然沒有香港般方便。她又不認為語言是一個障礙，例如當地許多電視節目都配上英文字幕，而且英國政府有設立廣東話熱線，幫助港人融入生活。至於歧視問題，阿如直言自己亦曾遇過，譬如退回貨物時候，職員會檢查久一點，但相比在其他地方，「英國嘅歧視係好Minor」，又說英國人知道香港人大多具備學識、技能，不覺得自己是「二等公民」。

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「唔好乜嘢都同香港比較」

對於香港未來的發展，阿如直言不樂觀：「香港將來未至於去到冇飯食......」但她坦言看到香港近年的情況，認為當初移民的決定是正確。不過，她寄語港人移民英國之前，要考慮清楚自己的經濟能力，以免出現「天氣不似預期」的情況。阿如又強調：「喺香港土生土長，突然間去到一個新嘅地方，無論語言天氣文化全部都要適應過，最緊要係你樣樣野都肯學習去接受，唔好乜嘢都同香港比較，每一個地方都有自己嘅優點同缺點。」

英國搵工常用網站

⚫https://uk.indeed.com/m/

⚫https://www.reed.co.uk/

⚫ https://www.totaljobs.com/

英國學校質素網站

⚫ https://reports.ofsted.gov.uk/

資料來源：受訪者