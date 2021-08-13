移民潮｜稱醫管局醫護流失率升部分因移民 范鴻齡：令人憂慮

本港出現移民潮。醫管局主席范鴻齡出席訪談節目時表示，去年7月至本年6月底，全職醫生和全職護士的流失率分別為4.6%和6.5%，較去年同期上升0.9個百分點，並有上升趨勢，情況令人憂慮，當中從離職員工申請詳盡服務紀錄、提早報稅等行動推斷，部分醫護離職是與移民有關；此外私家醫院亦同樣面對醫生移民，導致人手不足的問題，部分私家醫院轉向公立醫院挖角，令情況雪上加霜。

范鴻齡指，醫管局會採取「截上游、放下游、中間分流」的策略，讓公營醫療系統持續發展，至於《醫生註冊修訂條例草案》應否進一步放寬至非香港永久性居民的海外醫生，他稱持開放態度，但強調必須優先聘請所有本地醫科畢業生，以及確保現時醫療服務水平不受影響。

對於新冠疫情之初，有醫護罷工要求政府封關一事，范鴻齡認為醫管局扣減缺勤人員的工資的決定，已全盤考慮法律條例及局內管治架構，是合理的決定。

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