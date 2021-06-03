稱明晚入維園點燭光 支聯會鄒幸彤：有心理準備入獄

明天是六四事件32周年，亦是《港區國安法》生效後的首個六四，警方今年繼續不批准支聯會維園燭光晚會，而支聯會主席李卓人、副主席何俊仁早前已入獄。對此，支聯會副主席、大律師鄒幸彤接受本地傳媒訪問時表示，支聯會做了六四紀念多年，「有些事要堅持的」，她明晚會以個人名義到維園，早前她亦說過會在大家都能看到的地方點起燭光，坦言有心理準備入獄，不過她勸市民不一定跟隨，以免「送頭」。

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對於坊間所謂保留實力的說法，鄒幸彤在訪問中表示不認同，認為社會運動需要有一些人在水面上說話及做工作，才能令社會不至鴉雀無聲。被問到會否擔心失去律師牌照，鄒幸彤說，她在做大律師之前首先是一個人，自己並非為了做大律師，是想當個「行得正企得正、可以為自己信念行事的人」。

支聯會常委麥海華則在電台重申支聯會無計劃集會，亦停止宣傳，但他相信每個人都有自由，個人行為不應該受限制，相信人心不死，燭光不滅，希望市民用自己方式去追悼。他又說，未來計劃製作一個網上六四博物館，但實體館仍然重要。