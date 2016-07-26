立法會選舉｜提名期今結束 港島東新界東北九龍東直選暫最多人報名

中央修改香港選舉制度後，立法會換屆選舉提名期今日結束，截至昨日，當局共接獲146份提名。

在新制度下，產生20席的地方直選，當中10個直選選區每個選出2名立法會議員，目前全部直選選區都出現競爭，各有3人至4人角逐，其中以「港島東」、「新界東北」、「九龍東」的報名人士最熱烈，各有4人出選。另外，10區中最少9個選區有非建制派人士參選。

功能界別中 醫療衞生界競爭最激烈

至於產生30席的28個功能界別，暫時除了建築、測量、都市規劃及園境界只有1人報名外，其餘27個界別都有競爭，最少15名現任議員競逐連任。各界別中，「醫療衞生界」的競爭最激烈，6人爭1個議席；而在社福界、教育界、會計界，同樣都有3人參選，競逐1個席位，社福界、工程界都有非建制派參選。而在勞工界，就有4人爭3個席位。

選委會界別方面，目前有49人爭40席，參選人包括來自學界及專業界別、政界、勞工界、商界等。

資格審查委員會將會審查並確認參選人的資格，結果會在11月26日或之前公布，立法會選舉投票日將於12月19日舉行。至於各區候選人情況，詳情可參考《2021年立法會換屆選舉》。

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