精選新聞：蕭澤頤指警民關係差源自假新聞/林鄭考慮罰房委會建屋慢/伍家朗8號風球下求婚成功

今日精選新聞：

蕭澤頤今日出席一個電台節目時表示，年輕人與警隊和政府之間出現一個「結」，原因是過去兩年出現很多假新聞、假消息，令很多年輕人對警方、政府，甚至對國家的誤解非常大。

林鄭月娥出席電視節目時指，房委會應採用更多組裝合成方式建屋以加快流程，並考慮若房委會建屋慢，將要求對方代政府負責輪候公屋申請者的現金津貼開支，以體驗問責精神。有房委會委員指，建屋慢的主因是當局沒有足夠土地。

香港羽毛球「一哥」伍家朗在社交平台報喜，上載向女友求婚的照片，宣布在8號風球下求婚成功。

韓國女團BLACKPINK的26歲成員Jisoo日前被爆出戀情，被指與英超球隊熱刺前鋒孫興民拍拖。BLACKPINK所屬事務所YG娛樂發表聲明否認戀情：「Jisoo的戀情傳聞毫無根據。」並表示傳聞已流到海外，擔心Jisoo會受到傷害。

山東臨沂2018年開始冒起一名「佛道兼修」的「張大師」，坊間流傳張大師神乎其神，能幫人消災解難，且有求必應，甚至能「趁閻王不在家偷改生死簿」，救回「只剩3日命」的人。警方深入調查9個月後，終揭穿張大師的真面目。